Doğal Gazın İlk Ateşi Bugün Tören İle Yakılıyor

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, Karadeniz'de bulunan dev rezervde ilk ateşi bugün yakacak.

Karadeniz'de 2020 yılından bu yana gelen müjdeli haberlere bugün bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu doğal gaz keşfine ilişkin gaz yakma töreni bugün gerçekleşecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla bu akşam katılacak.

Tarihler 2020 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.