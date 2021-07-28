Vaka Haritası Güncellendi… Siirt Başı Çekiyor!

Siirt 100 binde 748 vaka sayısı ile birinci sırada yer aldı.
Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Vaka oranı en yüksek iller sırasıyla Siirt, Diyarbakır ve Ağrı oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" çağrısında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.