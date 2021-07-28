28 Tem 2021 - 11:55- Gündem G: 28 Tem 2021 - 11:56

Vaka Haritası Güncellendi… Siirt Başı Çekiyor!

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Türkiye'nin 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren harita güncellendi.

Vaka Haritası Güncellendi… Siirt Başı Çekiyor! mask
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Siirt 100 binde 748 vaka sayısı ile birinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Vaka oranı en yüksek iller sırasıyla Siirt, Diyarbakır ve Ağrı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" çağrısında bulundu.
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28 Tem 2021 - 11:55 - Gündem

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