Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı teröristleri hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Sosyal medya hesabından "Teröristleri inlerinde gömmeye devam ediyoruz" paylaşımında bulunan Bakanlık, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!" mesajını verdi.
28 Tem 2021 - 16:01- Gündem Güncelleme: 28 Tem 2021 - 16:02
Milli Savunma Bakanlığı: Hakurk'ta 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.