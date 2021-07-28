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Milli Savunma Bakanlığı: Hakurk'ta 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Hakurk'ta 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı teröristleri hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Sosyal medya hesabından "Teröristleri inlerinde gömmeye devam ediyoruz" paylaşımında bulunan Bakanlık, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!" mesajını verdi.

 
# Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi, pkk

28 Tem 2021 - 16:01 - Gündem

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