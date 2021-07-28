28 Tem 2021 - 21:02- Gündem G: 28 Tem 2021 - 21:03

Pfizer: Delta varyantı için yeni aşı yolda

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Pfizer, Almanya'nın BioNTech firması ile geliştirdiği COVID-19 aşısının tüm yıl satışları için tahminini, yaklaşık yüzde 29 oranında artırarak 33,5 milyar dolara yükseltti.

Pfizer: Delta varyantı için yeni aşı yolda mask
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Pfizer, Almanya'nın BioNTech firması ile geliştirdiği COVID-19 aşısının tüm yıl satışları için tahminini, yaklaşık yüzde 29 oranında artırarak 33,5 milyar dolara yükseltti. Şirket ayrıca, olası bir takviye doz konusunda acil kullanım izni için Ağustos ayında başvuracaklarını ve gelecekte bir takviye doza ihtiyaç duyulabileceğini yineledi. BionTech'in tepe yöneticisi Uğur Şahin kısa süre önce üçüncü bir doza gerek kalmayabileceğini söylemişti ancak buna ilişkin kararın sadece ülkeler tarafından alınabileceğini sözlerine eklemişti.

Pfizer, virüsün hızlı yayılan Delta varyantını hedef alan aşının bir versiyonunu Ağustos ayında test etmeyi planladıklarını ve ilk partinin halihazırda üretilmiş olduğunu da duyurdu. Pfizer, Aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı sevk ettiğini söyledi. Şirketlerin bu yıl toplamda yaklaşık 3 milyar dozluk bir üretim hedefi bulunuyor.

28 Tem 2021 - 21:02 - Gündem

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