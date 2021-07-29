Etimesgut Belediyesi Çiftçilerin Yanında 'Tarım Aletleri Belediyeden'

1 adet tarla tipi ilaçlama makinası, 1 adet helezon yaylı pulluk, 1adet merdaneli kazayağı, 1 adet Gobley-Diskora, 1 adet çayır biçme makinası çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere alınarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği Sincan Ziraat Odası’na teslim edildi.
ÇİFTÇİLER ÜCRETSİZ KULLANABİLECEK
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel pandemiden dolayı esnafa verilen desteğin ardından çiftçilerede destek olmak için tarım aletleri alarak Sincan Ziraat Odası Başkanlığı’na teslim ettiklerini belirterek; “Etimesgut Belediyesi Meclisi’nde konuyu görüşerek bir karar aldık. Buradaki amacımız çiftçilerimize bir nebze de olsa destekte bulunmak. Bölgemizde bulunan çiftçilerimiz aldığımız tarım aletlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.