Üniversite Tercihine Çankaya Desteği

Karacan Akademi iş birliği ile yapılacak tercih destek hizmeti, 6-13 Ağustos günlerinde Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. Üniversite adayları, 5 Ağustos'tan itibaren 458 89 00 / 1841 numaralı telefondan randevu alarak danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek.

Çankaya Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başlıyor. Karacan Akademi işbirliğinde 5 uzman rehber tarafından yürütülecek ücretsiz danışmanlık hizmeti, 13 Ağustos’a kadar devam edecek. Çankaya Belediyesi Karacan Akademi iş birliği ile öğrencilere aldıkları puana göre en sağlıklı ve doğru tercih listesini oluşturmalarında ücretsiz destek verilirken, üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, 458 89 00/1841 numaralı hat üzerinden 5 Ağustos itibariyle randevu alarak hizmetten yararlanabilecek. Randevu almadan gelen öğrencilere ise görüşme trafiği uygun olduğu ölçüde destek verilecek.

TAŞDELEN’DEN GENÇLERE

Gençlere yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve gençlerin geleceğini belirleyen üniversite tercihlerinin önemli bir aşama olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercih için uzmanlarla danışmanlık hizmeti vereceklerini söyledi. Üniversite adaylarının bu hizmetten ücretsiz yararlanabileceklerini kaydeden Taşdelen, “Ülkemizin geleceği gençlerimiz pandemi şartlarında sınavlara hazırlanarak üniversite yolunda ilk basamağı zor bir dönemde geçmiş oldular. Biz de bu aşamada kendilerine doğru tercih konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Dileğim akademik eğitim tercihlerinin istedikleri şekilde sonuçlanması, tüm gençlerimize başarı ve şans diliyorum” diye konuştu.

13 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek görüşmeler, 13 Ağustos’a kadar hafta sonu da dahil her gün 09.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.