29 Tem 2021 - 11:04- Gündem G: 29 Tem 2021 - 11:05

Pandemide 57 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapıldı, İşte Yapılan Ödemeler...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; “Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödeneği kapsamında pandemi dönemi boyunca 8 milyon kişi için toplam 57 milyar TL ödeme yapıldı” dedi.
Pandemide 57 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapıldı, İşte Yapılan Ödemeler... mask
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OVID-19 salgını döneminde istihdamı korumak için 2020 yılı Mart ayında başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları 1 Temmuz 2021 itibariyle kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdi.

Salgın sürecinde daha fazla işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi amacıyla Kısa Çalışma Ödeneği’nin şartlarının esnetildiğini hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından faydalandı. Uygulama kapsamında pandemi dönemi boyunca toplam 36 milyar TL ödeme yapıldı” dedi.

İşten çıkarma yasağı süresince ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3,1 milyon çalışana ise Nakdi Ücret Desteği uygulaması kapsamında 13,9 milyar TL ödeme yapıldığını söyleyen Bakan Bilgin, “Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı İşsizlik Ödeneği ile desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. COVID-19 salgınının başından bu yana, yani 16 ayda, 7 milyon 966 bin 277 kişi için toplam 57 milyar 10 milyon 796 bin TL kaynak aktarıldı” diye konuştu.
# Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nakdi ücret desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, işsizlik ödeneği

29 Tem 2021 - 11:04 - Gündem

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