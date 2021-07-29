29 Tem 2021 - 22:53- Gündem

Bakan Gül: “Yangınlar her yönüyle araştırılıyor”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yangınların kaynağının her yönüyle araştırıldığını bildirdi. ANKARA (İGFA) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gül, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi. https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1420758477689917448