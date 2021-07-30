42 yangın kontrol altında, 21’i sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, iki gündür yurt genelinde özellikle Akdeniz ve Ege'de çıkan ve söndürme çalışmaları süren yangınlarla ilgili detay durumu paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 42 yangının kontrol altına alındığı, 21 yangına ilişkin müdahalenin sürdüğünü duyurdu.

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz" diyen Bakan Pakdemirli, "Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" paylaşımında bulundu.