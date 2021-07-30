Altındağ'lı Anneler ve Çocukları İş Başında

Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, triko kursu kursiyerleri, triko oyuncak yapım süreçlerine çocuklarını da dahil etti. Çocuklarıyla beraber merkezde oyuncak yapma etkinliği gerçekleştiren kadınlar, eğlenceli anlar yaşadı. Annelerin ördüğü triko oyuncaklara, çocuklar pamuk doldurdu, ponpon yaptı, çeşitli süslemelerle renklendirdi. Ortaya birbirinden sevimli, rengarenk oyuncaklar çıktı. Tamamlanan oyuncaklar, Altın Eller Kooperatifi ayrıcalığıyla satışa sunulacak.
ANNELER MUTLU, ÇOCUKLAR MUTLU
Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri sayesinde, Altındağlı kadınların hayatının her alanda renklendiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Hayatı daha da renkli bir hale gelen kadınlar, çocuklarına da aynı pozitiflikle yaklaşıyorlar. Merkezde aldıkları eğitimler neticesinde, çocuklarına olan yaklaşımları da değişiyor. Hayatı değişen anne, bu değişimi çocuklarına da yansıtıyor. Hep birlikte oyuncak yapmaları da buna güzel bir örnek... Çocukların da bu sürece dahil olması, anneleriyle beraber keyifli vakit geçirmeleri ve yeni bir şey öğrenmeleri çok güzel..." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.