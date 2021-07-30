30 Tem 2021 - 08:55- Belediyeler G: 30 Tem 2021 - 08:56

Altındağ'lı Anneler ve Çocukları İş Başında

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Altındağ Belediyesi Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Kadınlar, çocuklarıyla beraber oyuncak yaptı. 
Altındağ'lı Anneler ve Çocukları İş Başında mask
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Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, triko kursu kursiyerleri, triko oyuncak yapım süreçlerine çocuklarını da dahil etti. Çocuklarıyla beraber merkezde oyuncak yapma etkinliği gerçekleştiren kadınlar, eğlenceli anlar yaşadı. Annelerin ördüğü triko oyuncaklara, çocuklar pamuk doldurdu, ponpon yaptı, çeşitli süslemelerle renklendirdi. Ortaya birbirinden sevimli, rengarenk oyuncaklar çıktı. Tamamlanan oyuncaklar, Altın Eller Kooperatifi ayrıcalığıyla satışa sunulacak. 

ANNELER MUTLU, ÇOCUKLAR MUTLU

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri sayesinde, Altındağlı kadınların hayatının her alanda renklendiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Hayatı daha da renkli bir hale gelen kadınlar, çocuklarına da aynı pozitiflikle yaklaşıyorlar. Merkezde aldıkları eğitimler neticesinde, çocuklarına olan yaklaşımları da değişiyor. Hayatı değişen anne, bu değişimi çocuklarına da yansıtıyor. Hep birlikte oyuncak yapmaları da buna güzel bir örnek... Çocukların da bu sürece dahil olması, anneleriyle beraber keyifli vakit geçirmeleri ve yeni bir şey öğrenmeleri çok güzel..." dedi.
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30 Tem 2021 - 08:55 - Belediyeler

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