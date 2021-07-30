Ziya Öğretmen Kahramankazan'da "Mobil Okul"da öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Telafide Ben de Varım/Mobil Okul” etkinlikleri kapsamında Kahramankazan’ın Çimşit Köyü’nü ziyaret etti. Bakan Selçuk burada, Kahramankazan Belediyesi’nce projeye destek olmak için hazırlanan açık hava sınıfı ve platformlarında mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocuklarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere katıldı. Bakan Selçuk’a ziyareti sırasında edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da eşlik etti. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki çadır bölgesinde kalan ailelerin her kademeki 62 çocuğunun yürüttüğü telafi faaliyetlerine eşlik eden Bakan Selçuk, okuma yazma, zeka oyunları, okul öncesi aktiflik, müzik, açık hava oyunları ve masal sınıflarını ziyaret etti. Ziya Öğretmen, çocuklarla yumurta deneyi yaptı, mendil kapmaca oynadı.

Her alanda eğitim

Bakan Selçuk, mobil okullarda öğretmen desteği, her türlü araç gereç ve materyal desteği bulunduğunu belirterek, “Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları için neler yapabiliriz, sorusu aslında uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu sene salgınla ortaya çıkan durumu dikkate alarak fırsat adaletini nasıl ilerletebiliriz diye düşündük. Tarım işçilerinin yaz aylarındaki hareketliliği nedeniyle çocuklarımızın eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde "Mobil Okul" projesini başlatıyoruz. Bu projede gönüllü öğretmenlerimiz görev alıyor. Meslektaşlarımız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gereken içeriği hazırlıyor. Sosyal duygusal, fiziksel, kültürel, sportif, akıl oyunları alanında, okuma yazmadan matematikteki temel kavramlara kadar her alanda eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Her çocuğumuz bizim için önemli

Başkan Oğuz da, belediye olarak eğitim ve öğretime ellerinden gelen tüm imkânlar ölçüsünde her zaman destek olduklarını belirterek, “Bakanlığımızla iş birliği halinde oluşturduğumuz açık hava sınıfları ve platformlarda yavrularımızın konforlu ve rahat ortamlarda bu etkinliklere katılmaları bizleri oldukça mutlu ediyor. Sayın Bakanımızın da bu etkinliklere bizzat yerinde katılmaları bu mutluluğumuzu daha da artırdı. İlçemizde yaşayan her çocuğumuz bizim için çok önemli” dedi.

Bakan’a öğretmenim dediler

Bakan Selçuk ve Başkan Oğuz’un ziyaretinden oldukça memnun olan öğrenciler ve aileleri, oluşturulan sınıflar ve platform için teşekkür etti. Öğrenciler, öğretmenim diyerek hitap ettikleri Bakan Selçuk ve Başkan Oğuz’a sevgi gösterilerinde bulundu.