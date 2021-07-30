Millet İttifakı’nın Adayı Eylül’de Netleşecek

Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi.
Millet İttifakı ortakları adaylık mesaisi için henüz masaya oturmadı. Ancak her parti kendi çalışmasını yürütüyor.
CHP'de adaylık için Kılıçdaroğlu'nun adını dile getirenler olsa da CHP, İYİ parti ve Saadet Partisi Anadolu gezilerinde halkın nabzını tutacak, anket sonuçlarını değerlendirecek. Yaz sonu itibarıyla kesin sonuca ulaşılması bekleniyor.
Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları bölgelere ilişkin raporlarını genel merkezlere iletecek.
Eylül ayında halkın beklentisi yüksek oranda anketlere ve raporlara yansıyacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.