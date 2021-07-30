30 Tem 2021 - 14:43- Gündem G: 30 Tem 2021 - 14:44

Millet İttifakı’nın Adayı Eylül’de Netleşecek

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler sahada çalışmalarını sürdürürken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz kesinleşmedi. Eylül ayında netlik kazanacak.
Millet İttifakı’nın Adayı Eylül’de Netleşecek mask
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Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi.
Millet İttifakı ortakları adaylık mesaisi için henüz masaya oturmadı. Ancak her parti kendi çalışmasını yürütüyor.

CHP'de adaylık için Kılıçdaroğlu'nun adını dile getirenler olsa da CHP, İYİ parti ve Saadet Partisi Anadolu gezilerinde halkın nabzını tutacak, anket sonuçlarını değerlendirecek. Yaz sonu itibarıyla kesin sonuca ulaşılması bekleniyor.

Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları bölgelere ilişkin raporlarını genel merkezlere iletecek.
Eylül ayında halkın beklentisi yüksek oranda anketlere ve raporlara yansıyacak.
# Millet İttifakı, Millet İttifakı’nın adayı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

30 Tem 2021 - 14:43 - Gündem

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