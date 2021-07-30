30 Tem 2021 - 14:47- Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli : 57 Yangın Kontrol Altında, 14’ü Sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, üç gündür yurt genelinde özellikle Akdeniz ve Ege'de çıkan ve söndürme çalışmaları süren yangınlarla ilgili detay durumu paylaştı.