30 Tem 2021 - 14:47- Gündem G: 30 Tem 2021 - 14:48

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli : 57 Yangın Kontrol Altında, 14’ü Sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, üç gündür yurt genelinde özellikle Akdeniz ve Ege'de çıkan ve söndürme çalışmaları süren yangınlarla ilgili detay durumu paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli : 57 Yangın Kontrol Altında, 14’ü Sürüyor mask
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 57 yangının kontrol altına alındığı, 14 yangına ilişkin müdahalenin sürdüğünü duyurdu.

Bakan Pakdemirli, devam eden yangınlara 3 uçak 9 iha 1 insansız helikopter 1 yangın söndürme tankı 38 helikopter 680 arazöz 55 iş makinasının yanı sıra 4 binin üzerinde personel ile müdahale ettiklerini belirterek, "Mücadelemiz aralıksız sürüyor" paylaşımında bulundu.
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30 Tem 2021 - 14:47 - Gündem

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