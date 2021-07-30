Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli : 57 Yangın Kontrol Altında, 14’ü Sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 57 yangının kontrol altına alındığı, 14 yangına ilişkin müdahalenin sürdüğünü duyurdu.
Bakan Pakdemirli, devam eden yangınlara 3 uçak 9 iha 1 insansız helikopter 1 yangın söndürme tankı 38 helikopter 680 arazöz 55 iş makinasının yanı sıra 4 binin üzerinde personel ile müdahale ettiklerini belirterek, "Mücadelemiz aralıksız sürüyor" paylaşımında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.