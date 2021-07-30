30 Tem 2021 - 16:38- Gündem

KDV İndirimi ve TL Mevduatlara Stopaj Desteği Uzatıldı

COVID-19 salgını dolayısıyla bazı ürün grupları için daha önce getirilen ve 31 Temmuz'a uzatılan Katma Değer Vergisi indirimlerinin geçerlilik süresi Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 30 Eylül olarak değiştirildi.