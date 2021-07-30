30 Tem 2021 - 16:38- Gündem G: 30 Tem 2021 - 16:39

KDV İndirimi ve TL Mevduatlara Stopaj Desteği Uzatıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

COVID-19 salgını dolayısıyla bazı ürün grupları için daha önce getirilen ve 31 Temmuz'a uzatılan Katma Değer Vergisi indirimlerinin geçerlilik süresi Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 30 Eylül olarak değiştirildi.
KDV İndirimi ve TL Mevduatlara Stopaj Desteği Uzatıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TL mevduatlara stopaj desteği ile bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

  • İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8,
  • Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,
  • Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,
  • Bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8,
  • Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.
  • Gayrimenkul kiralamalarında ise yüzde 10 olan Stopaj oranı 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
# TL mevduatlara stopaj desteği, stopaj desteği uzatıldı, Kdv İndirimi, Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisi indirimleri

30 Tem 2021 - 16:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aşı Yaptırmayanların Sayılarını Açıkladı mask
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aşı Yaptırmayanların Sayılarını Açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yangınlarda Terör İzi Araştırılıyor mask
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yangınlarda Terör İzi Araştırılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den ‘THK’ Açıklaması mask
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den ‘THK’ Açıklaması
Marmaris’teki Yangına ‘Kitap’ Bahanesi, 'Kitap Yakıyorduk, Bir Anda Alev Çoğaldı Kaçtık' mask
Marmaris’teki Yangına ‘Kitap’ Bahanesi, 'Kitap Yakıyorduk, Bir Anda Alev Çoğaldı Kaçtık'
4 Bakan, Antalya’dan Son durumu Aktardı, Adli Merciler Araştırmalarını Sürdürüyor mask
4 Bakan, Antalya’dan Son durumu Aktardı, Adli Merciler Araştırmalarını Sürdürüyor
YÖK Başkanlığı’na Prof. Dr. Erol Özvar Atandı, Erol Özvar Kimdir? mask
YÖK Başkanlığı’na Prof. Dr. Erol Özvar Atandı, Erol Özvar Kimdir?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status