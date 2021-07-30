KDV İndirimi ve TL Mevduatlara Stopaj Desteği Uzatıldı

TL mevduatlara stopaj desteği ile bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre;
- İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8,
- Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,
- Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,
- Bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8,
- Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.
- Gayrimenkul kiralamalarında ise yüzde 10 olan Stopaj oranı 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.