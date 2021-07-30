Hakim, Savcı ve Mahkeme Üyelerinin Terfileri Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de HSK Başkanlığı'ndan yayımlanan karara göre, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci dereceye yüselip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakim ile Cumhuriyet Başsavcı ve savcılarının listesi paylaşıldı.
Kararda, 74 hakim, 25 savcı, 2 idari yargıcın isimlerine yer verildi. Sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenlerin 30 gün içerisinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvurarak durumlarının incelenebileceği bildirildi.
HSK'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan kararında da Nisan 2021 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK'nca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin listesi de yer aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.