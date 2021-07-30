Almanya’dan tatilciler için ‘zorunlu test’ kararı

Almanya'da hükümet 1 Ağustos'tan itibaren tatilden dönecek herkese ülkeye girişlerde zorunlu COVID-19 testi şartı getirmeyi planlıyor.
Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatilcilere zorunlu COVID-19 testi başlatmayı planladıklarını belirterek, "Almanya'ya gelen tüm aşısız yolcular, uçak, araba veya trenle gelip gelmediklerine bakılmaksızın test yapmalıdır. Böylece riski azaltmış olacağız" dedi.
Alman haber ajansı DPA, Bakanlar Kurulu'nun yeni seyahat önlemlerini bugün onaylamasının beklendiğini ve 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi. Düzenlemeye göre, Almanya'ya seyahat eden kişilerin bulundukları ülkeden ayrılmadan 72 saat öncesine kadar test yaptırmaları gerekecek.
Son 6 ay içinde aşılarının tam olduğunu veya COVID-19 geçirdiğini kanıtlayabilen yolcular önlemden muaf tutulacak. Negatif test, aşı veya iyileşme kanıtı ibraz edemeyenlerin, 10 günlük bir süre boyunca kendilerini karantinaya almaları istenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.