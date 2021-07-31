31 Tem 2021 - 11:23- Gündem G: 31 Tem 2021 - 11:24

Meteoroloji’den Sıcak Hava Uyarısı! Sıcaklıklar Normallerin 5-8 Derece Üzerinde

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı sıcak hava bekleniyor.

Meteoroloji’den Sıcak Hava Uyarısı! Sıcaklıklar Normallerin 5-8 Derece Üzerinde mask
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Meteoroloji en yüksek sıcaklık haritasını yayınlarken, bugün bu bölgelerde sıcaklıkların normallerin 5-8 derece üzerinde olacağı açıklandı.

Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına aşırı sıcak uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN 5-8 DERECE ÜZERİNDE

Meteoroloji'nin açıklamasında "Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak havalarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapıyor

SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI

Meteoroloji'nin sitesinde en yüksek sıcaklık değerlerini gösteren harita da paylaşıldı. İşte bugün ve yarının hava sıcaklık haritaları:
# SICAKLIKLAR NORMALLERİN 5-8 DERECE ÜZERİNDE, SICAK ÇARPMASINA DİKKAT, SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI, sıcak hava uyarısı

31 Tem 2021 - 11:23 - Gündem

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