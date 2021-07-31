Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Orman Yangınlarına İlişkin Açıklama

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama:

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu.