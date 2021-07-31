Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Manavgat’ta, Afet Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal ederek yangın bölgesine gitti.

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulunan Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti. Erdoğan, daha sonra Manavgat Gençlik Merkezi'nde de bakanlardan brifing aldı. Manavgat'taki incelemeler ardından Marmaris'e hareket etmesi bekleniyor.