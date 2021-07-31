Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba günü aşılacak bir gelişme olduğunu kaydederek, "Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok" ifadelerini kullandı.
31 Tem 2021 - 22:47- Gündem Güncelleme: 31 Tem 2021 - 22:48
Bakan Koca: “BioNTech için randevulu gelin”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini istedi. ANKARA (İGFA) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba günü aşılacak bir gelişme olduğunu kaydederek, "Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için s
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.