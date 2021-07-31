31 Tem 2021 - 22:47- Gündem G: 31 Tem 2021 - 22:48

Bakan Koca: “BioNTech için randevulu gelin”

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini istedi. ANKARA (İGFA) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba günü aşılacak bir gelişme olduğunu kaydederek, "Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için s
Bakan Koca: “BioNTech için randevulu gelin” mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba günü aşılacak bir gelişme olduğunu kaydederek, "Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok" ifadelerini kullandı.

31 Tem 2021 - 22:47 - Gündem

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