Datça beşik gibi sallanıyor!

Dün akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde depremle sallanan Muğla'nın Datça ilçesinde bu sabah 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından iki sarsıntı daha yaşandı. Yangınlarla boğuşan Türkiye, afet bölgelerine odaklanmışken, dün akşam Muğla'dan deprem haberi geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça'nın 44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.
ÖĞLE SAATLERİNDE YENİSİ GELDİ
Öte yandan öğle saatlerinde Datça bir kez daha sallandı. Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.