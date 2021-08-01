Datça beşik gibi sallanıyor!

Dün akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde depremle sallanan Muğla'nın Datça ilçesinde bu sabah 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından iki sarsıntı daha yaşandı. Yangınlarla boğuşan Türkiye, afet bölgelerine odaklanmışken, dün akşam Muğla'dan deprem haberi geldi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Datça'nın 44 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

ÖĞLE SAATLERİNDE YENİSİ GELDİ

Öte yandan öğle saatlerinde Datça bir kez daha sallandı. Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.