Gölbaşı Belediyesi Sünnet Şöleni İçin Kayıtlara Başladı

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi'nin toplu sünnet şöleni başlıyor. Başvuruların 1-15 Ağustos tarihleri arasında www.ankaragolbasi.bel.tr/sunnet üzerinden yapılacağının duyurusunu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bu yıl 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olacağız. Çocuklarımızın sünneti; Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı’nda gerçekleştirilecek. Geleneklerimizin yarına taşınması ve yaşatılması için bütün çocuklarımızın kirveleri ile şölene katılımını bekliyoruz” dedi.
Sünnet kıyafetleri ile birlikte tüm masraflar Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağı ‘Toplu Sünnet Şöleni’ ne 6 yaş ve üzeri çocuklar için başvurular yapılabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.