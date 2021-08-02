Gölbaşı Belediyesi Sünnet Şöleni İçin Kayıtlara Başladı

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi'nin toplu sünnet şöleni başlıyor. Başvuruların 1-15 Ağustos tarihleri arasında www.ankaragolbasi.bel.tr/sunnet üzerinden yapılacağının duyurusunu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bu yıl 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olacağız. Çocuklarımızın sünneti; Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı’nda gerçekleştirilecek. Geleneklerimizin yarına taşınması ve yaşatılması için bütün çocuklarımızın kirveleri ile şölene katılımını bekliyoruz” dedi.

Sünnet kıyafetleri ile birlikte tüm masraflar Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağı ‘Toplu Sünnet Şöleni’ ne 6 yaş ve üzeri çocuklar için başvurular yapılabilecek.