02 Ağu 2021 - 15:22- Gündem G: 02 Ağu 2021 - 15:23

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Azra’nın Davasının Takipçisiyiz”

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'na ilişkin sosyal paylaşım hesabından aileye başsağlığı mesajı yayımladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Azra’nın Davasının Takipçisiyiz” mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, insanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’na Allah’tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diledi. Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Bakan Yanık, "İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
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02 Ağu 2021 - 15:22 - Gündem

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