Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, insanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’na Allah’tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diledi. Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Bakan Yanık, "İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
02 Ağu 2021 - 15:22- Gündem Güncelleme: 02 Ağu 2021 - 15:23
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Azra’nın Davasının Takipçisiyiz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'na ilişkin sosyal paylaşım hesabından aileye başsağlığı mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.