Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Azra’nın Davasının Takipçisiyiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, insanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’na Allah’tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diledi. Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Bakan Yanık, "İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.