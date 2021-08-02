AK Parti Anayasa Taslağında Sona Yaklaştı, İşte Detaylar...

Taslağın detaylarını yeni Anayasa Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Atar, Bakanların Meclis'e giderek milletvekillerinin sorularına sözlü yanıt vermesi de öngörülüyor. Çalışmaya göre, Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesinde Meclis’e ağırlık verilecek. Üyeler Meclis ve “Başkan” tarafından seçilip atanabilecek.

Prof. Dr. Atar, yeni anayasada hükümet sisteminin adının açıkça ‘başkanlık sistemi’ olarak düzenlendiğini söyledi. En dikkat çekici alanlardan biri de seçmenlere kanun teklifi verebilme yetkisi. Taslağa göre, vatandaşlar belli sayıda imzayla hem kanun hem de anayasa değişikliği teklifi verebilecek.

Taslağın nihai değerlendirmeye göre, 120-130 madde arası olması bekleniyor. Taslağa son şekli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi planlaması ile verilecek.