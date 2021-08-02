Yüzme Öğrenmek İsteyen Mamak’a Gelsin

6 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve yapımı yüzde 93 seviyesine ulaşan havuzun dış cephede bulunan polikarbonat giydirme cephe imalatları tamamlandı. İç cephede ince işler tamamlandı. Havuzun çevre düzenleme havuz imalatları devam ediyor.

Tesisin tamamlandığında spor merkezi olmasının yanında, geleceği şekillendirecek çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tesisin spor merkezi olmanın yanında bir gençlik merkezi olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Yüzme ihtisasında önemli bir ilçe haline geliyoruz Geleceğe yapılan yatırımların en önemlilerinden genç nesle olan yatırımlar olduğunu vurgulayan Başkan Köse, “Göreve geldiğimiz günden bu yana durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bir yandan açılışları gerçekleştirirken bir yandan da temeller atıyoruz. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta hemşehrilerimize hizmet için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Denizimiz yok ama yüzme havuzlarımızla yüzme ihtisasında önemli bir ilçe haline geliyoruz. Spor merkezi olmanın yanında bir gençlik merkezi olarak hizmet verecek Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Merkezimiz, evlatlarımızı madde bağımlılığından ve diğer tüm zararlı alışkanlıklardan koruyacak ve onların hayatı ilimle, irfanla, bilgiyle ve spor ahlakıyla okuyabilen nesiller olarak yetişmelerine imkân tanıyacak” dedi.

Havuz değil yaşam alanı Adeta yaşam alanı olarak planlanan tesiste, bay ve bayan olmak üzere iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna, tribün, iki adet fitness alanı, kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay- bayan mescid, iki adet dükkan, basketbol sahası, açık ve kapalı otopark yer alıyor.