Motorine 5 kuruş zam!

Motorinin litre fiyatına yapılan 5 kuruşluk zam, bu gece itibariyle uygulanmaya başlanacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine zam yapıldığına ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş zam yapıldığı aktarıldı.
Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,25 liradan 7,30 liraya, Ankara'da 7,33 liradan 7,38 liraya, İzmir'de ise 7,35 liradan 7,40 liraya yükselecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.