02 Ağu 2021 - 21:19- Gündem G: 02 Ağu 2021 - 21:20

Motorine 5 kuruş zam!

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Motorinin litre fiyatına yapılan 5 kuruşluk zam, bu gece itibariyle uygulanmaya başlanacak

Motorine 5 kuruş zam! mask
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Motorinin litre fiyatına yapılan 5 kuruşluk zam, bu gece itibariyle uygulanmaya başlanacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine zam yapıldığına ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş zam yapıldığı aktarıldı.

Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,25 liradan 7,30 liraya, Ankara'da 7,33 liradan 7,38 liraya, İzmir'de ise 7,35 liradan 7,40 liraya yükselecek.

 
# motorine zam mı geldi mi?

02 Ağu 2021 - 21:19 - Gündem

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