02 Ağu 2021 - 21:21- Gündem G: 02 Ağu 2021 - 21:22

İstanbul'da aşı olmayana ekmek yok mu?İşte Fırıncılardan Açıklama...

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Fırıncılardan ‘aşı karşılığı ekmek’e yalanlama. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, COVID-19 aşısı olmayanlara ekmek verilmemesi gibi bir uygulamalarının söz konusu olmadığını bildirdi.
İstanbul'da aşı olmayana ekmek yok mu?İşte Fırıncılardan Açıklama... mask
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, COVID-19 aşısı olmayanlara ekmek verilmemesi gibi bir uygulamalarının söz konusu olmadığını bildirdi. Aşı olmayanları fırınlarımıza sokmayacağız, ekmek vermeyeceğiz" türü haberlere sebep olacak açıklamaların son derece sorumsuzca yapıldığını ifade eden Başkan Balcı, "Bizler, salgın sürecinde vatandaşlarımızın ekmeksiz kalmaması için gecesini gündüzüne katan fırıncı esnafı olarak dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da Sağlık ve Ticaret bakanlıklarımız ile ilgili paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kamuoyuna yapacağımız açıklamalar, tamamen ilgili bakanlıklarımızla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin neticesi olarak sizlerle paylaşılacaktır" dedi.

Başkan Balcı, "Şu an için 'aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' türü bir uygulama söz konusu değildir. Kamuoyumuzun, bu hassas süreçte ilgili kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki beyanatlara prim vermemesini hassasiyetle rica ediyorum" dedi.

Hatırlanacağı gibi, bazı yayın organlarında İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek'in İstanbul'da 6 ilçede fırınların aşı olmayan vatandaşlara ekmek verilmemesi yönünde karar alındığını öne sürülmüş, karar tepki çekmişti.

# Halil İbrahim Balcı, aşı olmayana ekmek yok mu

02 Ağu 2021 - 21:21 - Gündem

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