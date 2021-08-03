03 Ağu 2021 - 11:07- Gündem G: 03 Ağu 2021 - 11:08

Orman Genel Müdürlüğü'nden Açıklama: 154 Yangından 145’i Kontrol Altında

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Muğla'da devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden Açıklama: 154 Yangından 145’i Kontrol Altında mask
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Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınları söndürmek için de ekipler yoğun çaba sarf ediliyor. Isparta'da da orman yangınları sürüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre devletin ormanlar için seferber olduğunun altı çizilirken, son 6 günde yurt genelinde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'inin tüm imkanlar seferber edilerek kontrol altına alındığı kaydedildi.

DENİZLİ BULDAN DA KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından saat 09:30 itibariyle güncel haritayı yayımladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Denizli'nin Buldan ilçesinin güneyinde çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
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03 Ağu 2021 - 11:07 - Gündem

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