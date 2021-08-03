Yenimahalle'de Önce sünnet sonra şölen

28 Ağustos’ta Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleşecek olan Sünnet Şöleni öncesi, 500 Yenimahalleli çocuğun sünnet işlemini ücretsiz olarak yapacak olan Yenimahalle Belediyesi, çocuklara sünnet kıyafeti ve kumandalı araba hediye etti.

Yaşar, miniklerin heyecanına ortak oldu

Müzikli eğlence, palyaço, yüz boyama gibi etkinliklerinde olduğu sünnet merasiminde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da miniklerin heyecanına ortak oldu.

Sünnet merasiminde Başkan Yaşar’ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Hüseyin Boran ve Yenimahalle Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Görkem Akkaplan çocukları yalnız bırakmadı.

500’ün üzerinde çocuk sünnet olacak

Ailelere hayırlı olsun diyen ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yaşar, “Bugün 500’ün üzerinde çocuğumuzun sünnet kesim işlemlerine başladık. Daha sonrada gerçekleştireceğimiz sünnet şöleni ile çocuklarımız doyasıya eğlenecek. Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşımızın her zaman olduğu gibi bu güzel gününde de yanındayız” dedi.