Yenimahalle'de Önce sünnet sonra şölen

28 Ağustos’ta Yakacık Mesire Alanı’nda gerçekleşecek olan Sünnet Şöleni öncesi, 500 Yenimahalleli çocuğun sünnet işlemini ücretsiz olarak yapacak olan Yenimahalle Belediyesi, çocuklara sünnet kıyafeti ve kumandalı araba hediye etti.
Yaşar, miniklerin heyecanına ortak oldu
Müzikli eğlence, palyaço, yüz boyama gibi etkinliklerinde olduğu sünnet merasiminde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da miniklerin heyecanına ortak oldu.
Sünnet merasiminde Başkan Yaşar’ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Hüseyin Boran ve Yenimahalle Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Görkem Akkaplan çocukları yalnız bırakmadı.
500’ün üzerinde çocuk sünnet olacak
Ailelere hayırlı olsun diyen ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yaşar, “Bugün 500’ün üzerinde çocuğumuzun sünnet kesim işlemlerine başladık. Daha sonrada gerçekleştireceğimiz sünnet şöleni ile çocuklarımız doyasıya eğlenecek. Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşımızın her zaman olduğu gibi bu güzel gününde de yanındayız” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.