03 Ağu 2021 - 11:34- Belediyeler G: 03 Ağu 2021 - 11:35

Gümüşdere Keçiören’de Daha Berrak Akacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Gümüşdere Keçiören’de Daha Berrak Akacak mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dere yatağının temizlenerek suyun daha berrak görünüme kavuşması için rutin olarak temizlik yapıldığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Dere yatağındaki birikintileri düzenli olarak temizleyerek Gümüşdere’nin her iki yakasında vatandaşımıza daha sağlıklı ve daha doğal bir ortam sunuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Atatürk Botanik Bahçemizde ve Gümüşdere boyunca inşa ettiğimiz parklarımızda aileleriyle birlikte vakit geçirebilirler.” dedi.

GÜMÜŞDERE ATIKLARDAN ARINDI

Keçiören Belediyesi ekiplerinin yaptıkları çalışmayla Gümüşdere atıklardan arındırılırken dereden toplanan plastik, kâğıt gibi materyaller geri dönüşüm tesislerine götürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor. Derede sürdürülen temizliğin ardından ilaçlama çalışmalarıyla da sıcak havalarda oluşabilecek sinek ve sivrisineklere karşı önlem alınıyor.

Doğada geri dönüşümü zor olan maddelerin toprağı ve akarsuları kirlettiğine dikkati çeken Başkan Altınok, “Gümüşderemiz atıklarından arındırılıyor, ancak bu kirliliği önlemek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bizler vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortam sağlamak için bu tür sosyal rehabilitasyon ve toplu kullanım alanlarının temizliği için özel hassasiyet gösteriyoruz. Ama aynı sahiplenmeyi ve titizliği vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Bu güzellikleri ve değerleri birlikte koruyalım. Çalışmalarımızın ana prensibi vatandaşlarımıza hizmetkâr olmak ve Keçiören’e değer katmaktır. Keçiören’in her anlamda daha ileride olması ve vatandaşlarımızın refah düzeyinin artması için hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Bizler makamda oturmaya değil hizmetkâr olmaya geldik.” ifadelerini kullandı.​

# Gümüşdere Berrak Akacak, Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, GÜMÜŞDERE ATIKLARDAN ARINDI, Gümüşdere Ihlamur Vadisi

03 Ağu 2021 - 11:34 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya Belediyesi'nden Yeni Hizmet Binası, Yıldız Hizmet Binası Sona Yaklaştı   mask
Çankaya Belediyesi'nden Yeni Hizmet Binası, Yıldız Hizmet Binası Sona Yaklaştı  
Yenimahalle'de Önce sünnet sonra şölen mask
Yenimahalle'de Önce sünnet sonra şölen
Mamak’tan Bal Gibi Branş mask
Mamak’tan Bal Gibi Branş
Cumhurbaşkanı Danışmanı Türk Tarih Müzesi Ziyaret mask
Cumhurbaşkanı Danışmanı Türk Tarih Müzesi Ziyaret
Sincan Belediyesi Yangın Bölgesindeki Can Dostlarımızı Unutmadı mask
Sincan Belediyesi Yangın Bölgesindeki Can Dostlarımızı Unutmadı
Altındağ'ın Meyve Ormanı Meyvelerini Vermeye Başladı mask
Altındağ'ın Meyve Ormanı Meyvelerini Vermeye Başladı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status