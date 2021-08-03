Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 916 Hastadan 869’u Taburcu Oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarında tedavi görenlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Koca, Muğla’daki orman yangınları nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi edilen 271 hastanın, taburcu edildiğini 36 hastanın ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Antalya’da 598 hastanın taburcu edildiğini belirten Bakan Koca, tedavisi süren 11 hastanın bulunduğunu, Muğla’da 1, Antalya’da ise 7 kişinin orman yangınlarında yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bakan Koca ayrıca paylaşımlarında Antalya’da 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı ile toplam 191 sağlık profesyonelinin, Muğla’da ise 44 ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyonelinin sahada olduğunu belirtti.