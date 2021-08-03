Kadın Meclisleri Ülke Genelinde "Azra Gülendam Haytaoğlu" İçin Eylemlere Başladı

Antalya'da beş gündür kendisinden haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölü bulunmasının ardından, cinayeti itiraf eden 48 yaşındaki inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan "Canavarca hisle adam öldürmek suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Murat Ayhan, sorgusunda cinsel saldırı sonrası Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırarak Antalya Kepez'de bir ormanlık alana attığını itiraf etti.

İstanbul'daki eylemin buluşma noktası olan Kadıköy'de bir araya gelen kadınlar ellerinde ''Azra Gülendam için sessiz kalmıyoruz'' yazılı pankartlar taşıdı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim yaptığı basın açıklamasında "Kadınlar öldürüldükten sonra seferber olunması önemli değildir. Kadınlar hayattayken kaybolduklarında şiddete uğradıkları ifade edildiğinde işte o an yapılması gerekenler harfiyen uygulanmak zorundadır. Süreç etkin bir şekilde uygulanmak zorundadır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da "Kadın katliamına dikkat çekmek için mücadele ederken, katledilmek bu ülkede kadınların kaderi olmamalı" dedi. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde eylemlerde bulunan Kadın Meclisleri, "Azra'yı günlerdir bulmayanları, yangınlar büyürken havadan müdahale etmeyenleri gayet iyi biliyoruz" diyerek meydanlardan haykırdı.

Haytaoğlu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.