03 Ağu 2021 - 14:03- Gündem G: 03 Ağu 2021 - 14:04

Ankara Merkezli 13 İlde FETÖ/PDY Operasyonu: 26 Gözaltı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce, Ankara merkezli 13 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı 41 şahıstan 26'sı gözaltına alındı.
Ankara Merkezli 13 İlde FETÖ/PDY Operasyonu: 26 Gözaltı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Harp Okulu ve Jandarma mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının olduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik aranma kayıtları tespit edilen 41 şahsa yönelik Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
# Ankara Merkezli, Ankara merkezli operasyonu, Ankara merkezli suç örgütü operasyonu, Ankara merkezli operasyon, FETÖ/PDY Operasyonu

03 Ağu 2021 - 14:03 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İstanbul'da aşı olmayana ekmek yok mu?İşte Fırıncılardan Açıklama... mask
İstanbul'da aşı olmayana ekmek yok mu?İşte Fırıncılardan Açıklama...
Motorine 5 kuruş zam! mask
Motorine 5 kuruş zam!
AK Parti Anayasa Taslağında Sona Yaklaştı, İşte Detaylar... mask
AK Parti Anayasa Taslağında Sona Yaklaştı, İşte Detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Azra’nın Davasının Takipçisiyiz” mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Azra’nın Davasının Takipçisiyiz”
Bakanlar: “Bir Tek Can Bizim İçin Kıymetlidir” İşte Bakanların Yangın İle Mücadele Açıklamaları mask
Bakanlar: “Bir Tek Can Bizim İçin Kıymetlidir” İşte Bakanların Yangın İle Mücadele Açıklamaları
Türkiye Genelinde Elektrik Kesintileri İçin İlk Açıklama, İşte Kurumlardan Yapılan Açıklama mask
Türkiye Genelinde Elektrik Kesintileri İçin İlk Açıklama, İşte Kurumlardan Yapılan Açıklama
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status