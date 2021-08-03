Ankara Merkezli 13 İlde FETÖ/PDY Operasyonu: 26 Gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Harp Okulu ve Jandarma mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının olduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik aranma kayıtları tespit edilen 41 şahsa yönelik Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.