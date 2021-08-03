Ankara Merkezli 13 İlde FETÖ/PDY Operasyonu: 26 Gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Harp Okulu ve Jandarma mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının olduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik aranma kayıtları tespit edilen 41 şahsa yönelik Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.