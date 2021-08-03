03 Ağu 2021 - 15:10- Gündem G: 03 Ağu 2021 - 15:11

Yüksek Askeri Şûra Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Toplanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanacak.
Yüksek Askeri Şûra Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Toplanacak mask
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YAŞ toplantısına, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak. YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.
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03 Ağu 2021 - 15:10 - Gündem

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