03 Ağu 2021 - 16:11- Gündem G: 03 Ağu 2021 - 16:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kriz Merkezi’nde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bulunan Kriz Merkezi’nde yangınlar hakkında bilgi aldı.

03 Ağu 2021 - 16:11 - Gündem

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