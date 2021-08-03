Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kriz Merkezi’nde

Alevleri söndürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Kriz Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bulunan Kriz Merkezi’nde yangınlar hakkında bilgi aldı.