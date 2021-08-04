Pursaklar Belediye Spor Kulübü Tesislerinde Yaz Spor Okulu Zamanı

Pursaklar'da yaşayan çocuklara sporun farklı alanlarında gelişmeleri ve tatillerini eğlenip, öğrenerek geçirmeleri için fırsat sunan Pursaklar Belediyesi, genç sporculara geleceğin milli sporcuları olma yolunda da profesyonel eğitim veriyor.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Tesislerinde 900 genç sporcu adayı çocuklar, yaz spor okullarında, yüzme, basketbol, jimnastik, voleybol, tekvando, yüzme, hokey, futbol gibi farklı branşta açılan kurslarda eğitim görüyor.

‘‘Ne kadar çok çocuğumuzu spor ile tanıştırırsak, o kadar sağlam bir gelecek bizi bekler’’

Hedeflerinin de geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ne kadar çok çocuğumuzu spor ile tanıştırırsak, o kadar sağlam bir gelecek bizi bekler. Bu amaçla belediyemize ait tesislerimizde farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Bizim amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek. Bunlar içerisinde yetenekli sporcularımızı da önümüzdeki süreçte başarılı sporcular arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda spor tesislerimiz ve kulübümüz genç yeteneklerin hizmetinde’’ dedi.