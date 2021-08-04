04 Ağu 2021 - 11:44- Belediyeler G: 04 Ağu 2021 - 11:45

Kahramankazan'dan Manavgat'a Yardım Eli 3 Tır'lık Destek Konvoyu Yola Çıktı

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Kahramankazan Belediyesi'nin Manavgat’ta meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşlar için hazırladığı yardımları taşıyan 3 tır yola çıktı.
Kahramankazan'dan Manavgat'a Yardım Eli 3 Tır'lık Destek Konvoyu Yola Çıktı mask
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketinin ardından zor günler geçiren bölge halkına bir destek de Kahramankazan’dan geldi. Kahramankazan Belediyesi ve AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı bölgede yaşayan vatandaşlar için harekete geçti. Yangından etkilenen vatandaşlar için hazırlanan 3 tırlık yardım konvoyu Manavgat’a doğru yola çıktı. Yardım konvoyu, belediye önünden Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti il ve ilçe teşkilatları üyeleri, belediye çalışanları ile vatandaşların katılımıyla uğurlandı. 

Hep birlikte aşacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun, hayatını kaybedenlere ise Allah’tan rahmet dileyerek, “Manavgat’taki kardeşlerimiz için hazırladığımız yardımları taşıyan konvoyu uğurladık. Rabbim, bir daha böyle afetler yaşatmasın, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bu kötü günleri hep birlikte geride bırakacağız inşallah” diye konuştu.

 

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04 Ağu 2021 - 11:44 - Belediyeler

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