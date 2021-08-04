Kahramankazan'dan Manavgat'a Yardım Eli 3 Tır'lık Destek Konvoyu Yola Çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketinin ardından zor günler geçiren bölge halkına bir destek de Kahramankazan’dan geldi. Kahramankazan Belediyesi ve AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı bölgede yaşayan vatandaşlar için harekete geçti. Yangından etkilenen vatandaşlar için hazırlanan 3 tırlık yardım konvoyu Manavgat’a doğru yola çıktı. Yardım konvoyu, belediye önünden Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti il ve ilçe teşkilatları üyeleri, belediye çalışanları ile vatandaşların katılımıyla uğurlandı.
Hep birlikte aşacağız
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun, hayatını kaybedenlere ise Allah’tan rahmet dileyerek, “Manavgat’taki kardeşlerimiz için hazırladığımız yardımları taşıyan konvoyu uğurladık. Rabbim, bir daha böyle afetler yaşatmasın, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bu kötü günleri hep birlikte geride bırakacağız inşallah” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.