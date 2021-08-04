04 Ağu 2021 - 11:52- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 11:53

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Kimsenin Bekleme Odası Değil

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Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin göçmen çağrısına tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Kimsenin Bekleme Odası Değil mask
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD'ye sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşıladıklarını vurgulayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır. Düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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04 Ağu 2021 - 11:52 - Gündem

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