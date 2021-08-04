04 Ağu 2021 - 11:55- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 11:56

Türkiye’de Anlık Yangın Durumu Belli Oldu! Açıklanan Son Bilgiye Göre

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Türkiye, orman yangınları mücadelesine sekizinci günde devam ediyor.
Türkiye’de Anlık Yangın Durumu Belli Oldu! Açıklanan Son Bilgiye Göre mask
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Açıklanan son bilgiye göre, Antalya'da 2, Muğla'da 7, Aydın'da 1, Denizli'de 2, Isparta'da 2 yangın sürüyor. 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarda Muğla'da 1, Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetti. Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 

Türkiye'de 8 gündür peş peşe başlayan ve henüz tamamı kontrol altına alınamayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz- 04 Ağustos 2021 tarihleri arasında 39 ilde 174 orman yangını çıktığı bildirildi. Bu yangınlardan 160'ının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "5 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5250 personel mücadelede görev yapmaktadır" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Muğla'da tedavisi devam eden 36 hasta olduğunu ve 1 kişinin vefat ettiğini, Antalya'da ise tedavisi devam eden 11 hasta olduğunu ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek veriyor.

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04 Ağu 2021 - 11:55 - Gündem

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