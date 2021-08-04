Keçiören Tepebaşı Kurs Merkezinde Adım Adım Başarıya Koştular

Altınok, ‘’Pandemi sürecinde büyük bir özveriyle eğitim veren kurs merkezimiz eğitimlerine aralıksız devam etti. Bunun neticesinde de öğrencilerimizi Ankara’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sağlık Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liseleri gibi birçok önemli okullara yerleştirdik. Bu başarıda imzası olan uzman öğretmen kadromuzu, velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.’’ dedi.

Tepebaşı Kurs Merkezinde pandemi sürecinde kimi zaman yüz yüze kimi zaman da Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemiyle eğitimlerine devam eden LGS öğrencileri bir yıllık zorlu maratonun sonunda önemli bir başarı hikâyesine imza attılar. Burada rehber öğretmenler eşliğinde tercih yapan öğrencilerin yüzde 90’ı merkezi yerleştirmeyle hedefledikleri liselere girme başarısı gösterdiler.

KESİNTİSİZ EĞİTİM BAŞARI GETİRDİ

Türkiye genelinde 1.61’lik dereceye girerek Ankara Atatürk Anadolu Lisesine yerleşen Aleyna Onat, pandemi sürecinde Tepebaşı Kurs Merkezindeki kesintisiz eğitimin başarı elde etmesinde önemli bir payı olduğunu söyleyerek, ‘’Türkiye genelinde 1.61’lik bir başarı gösterdim. Tepebaşı Kurs Merkezi öğretmenlerimizin yoğun ilgisi, eğitim ve deneme sınavlarının kalitesi başarımda önemli rol oynadı.” dedi. Pandemi döneminde Tepebaşı Kurs Merkezi’nde eğitimlerin kesintisiz olarak devam etmesinin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirten Onat sözlerine şöyle devam etti:

"Yüz yüze ve online eğitimlerle bizleri yalnız bırakmayan ve başarılarımızda emeği geçen tüm öğretmenlerime, bizlere ücretsiz eğitim imkânı sunan Keçiören Belediyesine ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Turgut Altınok’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

‘’EĞİTİME ENGEL YOK’’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni eğitim- öğretim dönemi için kurs merkezindeki öğrenci kapasitesini artırdıklarını ve daha fazla öğrenciye eğitim vermek için buranın fiziki koşullarını revize ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizdeki eğitimlerimizi koronavirüs tedbirlerini ve Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı kararları uygulayarak gerek yüz yüze gerekse online olarak sürdürdük. Öğrenci ve velilerimizin fedakârca yaklaşımı, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretleri ile pandeminin Keçiören’de eğitime engel olmadığını yaşadık ve gördük.”