04 Ağu 2021 - 17:04- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 17:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şûra Kararlarını Onayladı

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Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süreleri bir yıl süreyle uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şûra Kararlarını Onayladı mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura kararlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında, YAŞ Toplantısı’nda alınan kararları açıkladı. Kalın'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

44 general ve amiralin görev süreli 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

MUSA AVSEVER KARA KUVVETLERİ KOMUTANI OLARAK ATANDI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 266 OLACAK

Halen 240 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır.

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Rafet Dalgakıran Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Orhan gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.

# MUSA AVSEVER KARA KUVVETLERİ KOMUTANI OLARAK ATANDI, GENERAL VE AMİRAL SAYISI 266 OLACAK, Yüksek Askeri Şura kararları onaylandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararı

04 Ağu 2021 - 17:04 - Gündem

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