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4 Ağustos 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Koronavirüs tablosunda son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 048 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

4 Ağustos 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
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Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 048 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti. Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 262 bin 048 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.
# 4 Ağustos 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

04 Ağu 2021 - 21:14 - Gündem

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