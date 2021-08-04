4 Ağustos 2021 Türkiye koronavirüs tablosu, Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 048 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti. Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 262 bin 048 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.