Bugün Gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde! Milli Güvenlik Kurulu Bugün Toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.

Toplantıda ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.