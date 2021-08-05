05 Ağu 2021 - 09:43- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 09:44

Bugün Gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde! Milli Güvenlik Kurulu Bugün Toplanıyor

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Ankara'da bugün gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Beştepe, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alacak.
Bugün Gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde! Milli Güvenlik Kurulu Bugün Toplanıyor mask
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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.

Toplantıda ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.
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05 Ağu 2021 - 09:43 - Gündem

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