Yüksek Askeri Şûra Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Üst rütbeye terfi edenlerin listesi ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yüksek Askeri Şûra (YAŞ)'nın dünkü toplantısındaki kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. 17 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.