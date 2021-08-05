05 Ağu 2021 - 09:51- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 09:52

Yüksek Askeri Şûra Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

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YAŞ kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Yüksek Askeri Şûra Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı mask
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Üst rütbeye terfi edenlerin listesi ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ)'nın dünkü toplantısındaki kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. 17 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.
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05 Ağu 2021 - 09:51 - Gündem

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