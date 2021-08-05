Yüksek Askeri Şûra Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Üst rütbeye terfi edenlerin listesi ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ)'nın dünkü toplantısındaki kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. 17 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti.