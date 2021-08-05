05 Ağu 2021 - 09:56- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 09:57

İletişim Başkanlığı'ndan Açıklma: Santralin Ana Ünitelerinde Ciddi Hasar Yok

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali ile ilgili bir açıklama yaptı.
İletişim Başkanlığı'ndan Açıklma: Santralin Ana Ünitelerinde Ciddi Hasar Yok mask
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklamasında Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınında 4 Ağustos Çarşamba günü sabahından itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santrali’ne sıçraması engellendiği, yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00’e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlandığını anımsattı.

"YANGININ TEHDİT ETTİĞİ İLK ANDA GEÇİCİ TAHLİYE PROSEDÜRÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Dün saat 15.00’ten itibaren rüzgarın hızının 60 km’ye ulaşması sebebiyle yangın tekrar başlayan yangının hava ve kara müdahaleleriyle engellense de akşamüstü rüzgarın şiddetini artırması ve yön değiştirmesi dolayısıyla yangının santralin bazı bölgelerine sıçradığını belirten Altun, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliye prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip etmektedir. Yine ilk andan itibaren bölgede bulunan ilgili üç bakanımız da tesisin yöneticileri ile birlikte yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vermiş ve tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrılmışlardır" ifadelerini kullandı.

"SANTRALİN ANA ÜNİTELERİNDE CİDDİ HASAR YOK"

Yapılan ilk incelemelerde santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediğinin anlaşıldığını kaydeden Fahrettin Altun, "Halen, acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır" dedi.

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05 Ağu 2021 - 09:56 - Gündem

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