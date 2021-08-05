Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HelpTurkey’e Re’sen Soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan orman yangınlarında bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin olarak ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldığı kaydedildi.

İnceleme ve araştırma neticesinde bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptandığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Paylaşımların içeriklerinin tetkiki neticesinde; teknik düzlemde bir manipülasyonla birlikte asılsız iddia ve haberlerin dolaşıma sokulması gibi stratejiler izlenerek yangınla mücadele eden ilgili kamu görevlilerinin ve gönüllülerin yangının söndürülmesine yönelik çalışmalardaki moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen, bölge halkını ümitsizliğe sevk eden, yangınla mücadelede devletin acziyet içerisinde olduğunu gösteren görsel ve yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirilmiştir" denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi suçların işlendiği kanaatine varıldığından dolayı suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili re’sen soruşturma başlatıldığı, yeni soruşturmalar açılacağı bildirildi.