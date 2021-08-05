Gölbaşı’ndan Hayvanları Zarar Gören Köylülere Destek

Ülkemizde yaşanan yangınlar sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek köylülerin yaralarını sarmak için yardım kampanyasına imza attı.

Gölbaşı Belediyesi olarak 50 koyun, 50 keçi, 30 düve, sap saman balyası ve hayvan yemi desteğinde bulunacaklarını aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Gelin el ele verelim ve yaralarımızı birlikte saralım. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Kampanya bağışlarınızı 8 Ağustos Pazar Günü’ne kadar Gölbaşı Kurban Kesim Tesisi’ne getirebilirsiniz" çağrısında bulundu. Başkan Şimşek, bilgi almak için 0532 624 45 68 numaralı hattan kendilerine ulaşılabileceğini kaydetti.