05 Ağu 2021 - 12:55- Gündem

3 İlde ki Yangınlar Kontrol Altına Alındı Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda Karabük merkez ile Adana-Feke ve Isparta Eğirdir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.