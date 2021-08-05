05 Ağu 2021 - 12:55- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 12:56

3 İlde ki Yangınlar Kontrol Altına Alındı Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda Karabük merkez ile Adana-Feke ve Isparta Eğirdir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

05 Ağu 2021 - 12:55 - Gündem

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