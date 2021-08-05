Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İllere Göre Haftalık Vaka Sayılarını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" ifadelerini kullandı. En yüksek artışın 1139,94 ile Siirt'te olduğu görüldü. Diyarbakır'da ise artış 599,29.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu. Bakan Koca, aşı olma oranı yüksek olan illerin vaka artışından çok daha az etkilendiğini kaydederek, "Aşınızı zaman kaybetmeden olun" dedi.