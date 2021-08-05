05 Ağu 2021 - 14:46- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 14:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İllere Göre Haftalık Vaka Sayılarını Açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin kişiye karşılık gelen illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Siirt'te artış 1139,94 olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İllere Göre Haftalık Vaka Sayılarını Açıkladı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" ifadelerini kullandı. En yüksek artışın 1139,94 ile Siirt'te olduğu görüldü. Diyarbakır'da ise artış 599,29.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu. Bakan Koca, aşı olma oranı yüksek olan illerin vaka artışından çok daha az etkilendiğini kaydederek, "Aşınızı zaman kaybetmeden olun" dedi.
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllere Göre Haftalık Vaka Sayıları, Haftalık Vaka Sayıları, Vaka Sayıları Açıklandı, vaka sayıları

05 Ağu 2021 - 14:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HelpTurkey’e Re’sen Soruşturma! mask
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HelpTurkey’e Re’sen Soruşturma!
İletişim Başkanlığı'ndan Açıklma: Santralin Ana Ünitelerinde Ciddi Hasar Yok mask
İletişim Başkanlığı'ndan Açıklma: Santralin Ana Ünitelerinde Ciddi Hasar Yok
Yüksek Askeri Şûra Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı mask
Yüksek Askeri Şûra Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı
WhatsApp’a ‘bir kez görülen fotoğraf’ özelliği mask
WhatsApp’a ‘bir kez görülen fotoğraf’ özelliği
Yüksek Askeri Şûra Anıtkabir’i Ziyaret Etti mask
Yüksek Askeri Şûra Anıtkabir’i Ziyaret Etti
Bu Tarihe Dikkat! YKS 2021’de tercih süreleri uzatıldı mı? YKS tercih son gün 2021 ne zaman? mask
Bu Tarihe Dikkat! YKS 2021’de tercih süreleri uzatıldı mı? YKS tercih son gün 2021 ne zaman?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status