05 Ağu 2021 - 15:46- Gündem G: 05 Ağu 2021 - 15:47

2021-KPSS Öğretmenlik Sınava Giriş Bilgileri Erişime Açıldı

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ÖSYM, 15 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

05 Ağu 2021 - 15:46 - Gündem

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